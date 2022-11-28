В Витебске водителя самосвала взяли под стражу за смертельное ДТП с мотоциклистом, пишет БелТА.

Фигурантом стал 60-летний водитель самосвала. В июле он ехал по ул.Воинов-Интернационалистов в Витебске. Поворачивая влево на перекрестке, мужчина не пропустил двигавшегося навстречу мотоциклиста. Тот получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. "Избранную ранее в отношении водителя МАЗа меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор с учетом личности обвиняемого, не единожды нарушавшего ПДД, изменил на заключение под стражу", - проинформировали в прокуратуре.