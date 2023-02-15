В Витебске воины-афганцы отдали дань памяти сослуживцам

В Витебске у памятника воинам-интернационалистам "Боль" прошел митинг-реквием, посвященный 34-летию вывода советских войск из Афганистана, пишет БелТА.

В этот день здесь собрались участники той войны, их потомки и неравнодушные к афганской трагедии люди. Любовь Янчиленко в 1985-1987 годах в Афганистане трудилась в пищеблоке в воинской части. Приехав 25-летней энергичной девчонкой, она надеялась, что эта работа будет почти рядовой, ведь тогда никто и подумать не мог, какой на самом деле была обстановка в стране, где шла настоящая война.

"Нам все рисовали в розовом цвете, а когда мы встретились в пути с теми, кто возвращался оттуда домой, они нам говорили: "Девочки, куда же вы едете, зачем?" У нас в то время было такое понимание, что если в Великую Отечественную войну женщины могли быть на фронте как медсестры, бойцы, снайперы, то и мы сможем. В Афгане мы видели все - и раненых, и убитых, наши девочки тоже погибали, хотя об этом долгие годы никто не говорил. Сегодняшняя дата для нас - это день скорби, мы вспоминаем всех, кто остался в Афганистане и уже не вернулся на родину", - рассказала Любовь Янчиленко.

Более трех десятков лет боль от утраты не утихает не только в женских сердцах. Закаленные воины и мужественные солдаты, офицеры не могут сдержать слез, вспоминая афганскую войну и павших на поле боя товарищей. Очевидцы тех событий рассказывают соотечественникам, что такое война и как страшны ее последствия.

"Ограниченный контингент советских войск вошел в Афганистан, когда там уже шли межнациональные конфликты. Нашей главной задачей было стабилизировать обстановку и оказать действенную помощь руководству страны в демократических и социальных преобразованиях. Мы спасли тысячи людей от голодной смерти, оказывали медицинскую помощь, строили объекты промышленной, социальной сферы. Старшее поколение афганцев вспоминает нас с благодарностью. К сожалению, так сложилось, что мы были втянуты в боевые действия и в связи с этим имели большие потери. Более 15 тыс. советских граждан погибли там. Витебская область потеряла в Афгане 160 человек. Это горе и боль прежде всего матерей, вдов, детей. Прошло уже 34 года. Мы повзрослели, стали мудрее и, конечно, выступаем против войны, разных проявлений военных действий, считаем, что вопросы надо решать мирным путем", - отметил председатель Витебской областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Валерьян Мацкевич.