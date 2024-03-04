3.70 BYN
В Витебске возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам милиции
Правоохранители сегодня отмечают профессиональный праздник - 107 лет со дня создания белорусской милиции. Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент. Он отметил, что Беларусь никогда не забудет героические подвиги наших стражей правопорядка и поименно чтит погибших при исполнении служебного долга.
Митинг-реквием сегодня прошел в Витебске. Цветы и венки легли к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, отдавшим жизнь во имя служения народу. Лучшим милиционерам (а это более полусотни сотрудников) вручили грамоты. С профессиональным праздником белорусских правоохранителей поздравили представители местной власти, смежных ведомств, коллеги из Псковской области Российской Федерации.
Граждане всегда обращаются в органы внутренних дел по телефонам, да и просто к любому проходящему мимо сотруднику в форме. И всегда получают от них поддержку, защиту, просто участие.
Праздник является уже не только профессиональным. Он уже стал семейным и даже в какой-то степени народным, поэтому и общественность, и люди присылают поздравления в этот день.
Ко Дню милиции в Свято-Успенском кафедральном соборе прошел молебен. В нем принял участие офицерский состав Управления внутренних дел Витебского облисполкома.