В Витебске впервые зацвела японская сакура

Это дальневосточное растение появилось в ботаническом саду Витебского госуниверситета имени Машерова в прошлом мае. Два саженца благополучно перезимовали. И, если не помешают грядущие ночные заморозки, жители областного центра смогут любоваться распустившимися бутонами две недели. А на прошлой неделе сакура расцвела в Минске.

