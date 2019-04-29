ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Витебске впервые зацвела японская сакура

Это дальневосточное растение появилось в ботаническом саду Витебского госуниверситета имени Машерова в прошлом мае. Два саженца благополучно перезимовали. И, если не помешают грядущие ночные заморозки, жители областного центра смогут любоваться распустившимися бутонами две недели. А на прошлой неделе сакура расцвела в Минске.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все