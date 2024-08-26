В Витебске врачи провели операцию по замене части бедра титановым 3D-имплантом

В Витебске провели операцию по установке титанового 3D-импланта пациенту с большим дефектом бедренной кости. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на главного врача Витебской областной клинической больницы Евгения Матусевича. Операцию провели 45-летнему пациенту. Около двух лет назад мужчина получил тяжелый перелом бедра. Долгое время он проходил лечение в медучреждении в Орше, затем его перевели в областную клиническую больницу. Здесь мужчина находится с января 2024 года.

У пациента были осложнения в виде остеомиелита бедренной кости. Ему сделан ряд операций в несколько этапов - около семи вмешательств. Первым этапом мы санировали остеомиелитический очаг и удаляли металлоконструкцию. Это был длительный период, так как нужно было купировать инфекционный процесс левого бедра.

У пациента были осложнения в виде остеомиелита бедренной кости. Ему сделан ряд операций в несколько этапов - около семи вмешательств. Первым этапом мы санировали остеомиелитический очаг и удаляли металлоконструкцию. Это был длительный период, так как нужно было купировать инфекционный процесс левого бедра.

Финальную операцию выполнили в конце июля. Витебские медики разрабатывали ее совместно с коллегами из 6-й городской клинической больницы Минска при участии сотрудников Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. Дело в том, что вылечить заболевание имеющимися на тот момент методами не представлялось возможным. Сертифицированный титановый имплант изготовили на 3D-принтере в Минске. Как отметил Александр Глыздов, имплант таких размеров (12 см) для замещения дефекта бедренной кости в условиях остеомиелита в Витебске применили впервые.



Пациент продолжает находиться в ВОКБ и уже идет на поправку. Под присмотром специалистов он учится заново ходить. Выписывать мужчину не торопятся - об этом можно будет говорить, когда полностью восстановится функция и он сможет перейти на костыли либо на трость. В ближайшее время мужчину ожидает ряд дообследований. По прогнозам специалистов, он пробудет в больнице еще около месяца.

