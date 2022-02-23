В Витебске выстраивается очередь, чтобы отдать свой голос на референдуме

В это воскресенье белорусам предстоит голосование по поправкам в Конституцию. Но уже сейчас по всей стране можно голосовать досрочно. В регионах активно пользуются этой возможностью.



Так, в Витебске приходится отстоять в очереди, чтобы отдать свой голос. К примеру, в техническом колледже Витебска сразу 3 участка. В списках около 6 с половиной тысяч человек - многие учащиеся и преподаватели самого колледжа. Тех, кто голосовал впервые, ждал подарок.



В Витебской области голосование организовано на 696 участках. Еще 18 в больницах, санаториях, профилакториях будут работать в день референдума.

