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В Витебске выстраивается очередь, чтобы отдать свой голос на референдуме

В это воскресенье белорусам предстоит голосование по поправкам в Конституцию. Но уже сейчас по всей стране можно голосовать досрочно. В регионах активно пользуются этой возможностью.

Так, в Витебске приходится отстоять в очереди, чтобы отдать свой голос. К примеру, в техническом колледже Витебска сразу 3 участка. В списках около 6 с половиной тысяч человек - многие учащиеся и преподаватели самого колледжа. Тех, кто голосовал впервые, ждал подарок.

В Витебской области голосование организовано на 696 участках. Еще 18 в больницах, санаториях, профилакториях будут работать в день референдума.

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