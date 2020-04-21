В Витебске выздоровевшие после COVID-19 стали сдавать плазму

В Витебске вслед за Минском выздоровевшие после коронавирусной инфекции пациенты стали сдавать плазму. Первый забор сделали сегодня на областной станции переливания крови. Ценным компонентом с антителами COVID-19поделились 4 жителя областного центра. Всего в стране донорами стали 15 человек. Отметим, переливание плазмы от переболевших использовали врачи во время эпидемии в Китае. Состояние больных улучшилось в течениетрех дней. Сейчас в Беларуси, а также в России и многих странах ЕС внедряют такую методику помощи тяжелым пациентам. В ближайшие дни забор плазмы крови начнут проводить и в других областных центрах страны.