По горячим следам задержана курьер телефонных аферистов в Витебске

В течение 3 часов оперативники уголовного розыска Витебска задержали подозреваемую, которая уже успела перевести деньги пенсионерки на счет куратора. 500 рублей женщина оставила себе в качестве гонорара за выполненную работу. С начала года в Витебске зафиксировано 3 факта подобного вида мошенничества. Напоминаем: при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.

Алексей Тяпко, начальник управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома