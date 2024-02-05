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По горячим следам задержана курьер телефонных аферистов в Витебске

Обещали мнимую анонимность и безнаказанность, но встреча с милицией произошла после первого же заказа. В Витебске оперативники по горячим следам задержали 36-летнюю жительницу областного центра, подозреваемую в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД, предложение подработать курьером женщина нашла в одном из мессенджеров. И согласившись, понимала, на что шла.

Получив первый заказ, фигурантка забрала у 64-летней жительницы областного центра больше 5 тыс. рублей. До этого с потерпевшей связалась лжеследователь. Обманутая пенсионерка была уверена, что спасает свою внучку, якобы виновную в ДТП, от уголовной ответственности.

В течение 3 часов оперативники уголовного розыска Витебска задержали подозреваемую, которая уже успела перевести деньги пенсионерки на счет куратора. 500 рублей женщина оставила себе в качестве гонорара за выполненную работу. С начала года в Витебске зафиксировано 3 факта подобного вида мошенничества. Напоминаем: при поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.
Алексей Тяпко, начальник управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома

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