В Витебске завершается строительство крытого футбольного манежа

В Витебске близится к завершению строительство крытого футбольного манежа для детско-юношеской школы футбольного клуба "Витебск". Объект долгожданный. Каждую зиму юные футболисты были вынуждены переходить в спортивные залы, хотя для подготовки сильных игроков рекомендована круглогодичная работа на полях стандартных размеров.

Футбольный манеж занимает почти 9,4 тысячи квадратных метров, предусмотрен искусственный газон. Даже в сильные морозы внутри будет комфортная температура: ее будут поддерживать при помощи вентиляционных установок. Построена переходная галерея, которая позволит юным спортсменам пользоваться всей инфраструктурой Витебского центрального спортивного комплекса. Открытие объекта запланировано на конец июля.