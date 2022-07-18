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В Витебске завершилась акция МВД "За безопасность - вместе!". Главный приз нашел своего владельца
Вместе с официальным окончанием праздника в Витебске завершилась масштабная акция МВД "За безопасность - вместе!" На протяжении четырех фестивальных дней жителей и гостей города привлекали активностями милицейских интерактивных площадок. Любой желающий мог стать участником розыгрыша главного приза - электросамоката. Для этого нужно было выполнить некоторые условия, в том числе посетить все тематические площадки, сделать там фото, разместить его в соцсетях с хештегом #ЗАБЕЗОПАСНОСТЬВМЕСТЕ и собрать наклейки с каждой локации. Накануне суперприз нашел своего владельца.
Организаторы "Славянского базара", правоохранители подготовились очень хорошо и провели эту акцию на самом высоком уровне. Радует то, что от года к году количество зрителей, количество участников добавляется. И это ответ на тот вопрос: "А надо ли проводить такие акции?" Обязательно надо. Мы сделаем все, чтобы эти праздники были безопасными, комфортными и чтобы людям было интересно.
Яркой точкой мероприятия стали плац-концерт роты почетного караула и показательные выступления кинологов со служебными собаками. Эффектное шоу на дороге зрителям показали сотрудники спецподразделения ДПС "Стрела" и ГАИ региона. Завершилась праздничная программа акцией "За Беларусь!".