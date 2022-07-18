В Витебске завершилась акция МВД "За безопасность - вместе!". Главный приз нашел своего владельца

Организаторы "Славянского базара", правоохранители подготовились очень хорошо и провели эту акцию на самом высоком уровне. Радует то, что от года к году количество зрителей, количество участников добавляется. И это ответ на тот вопрос: "А надо ли проводить такие акции?" Обязательно надо. Мы сделаем все, чтобы эти праздники были безопасными, комфортными и чтобы людям было интересно.

Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси