В Витебском ботаническом саду цветет сакура

В Витебске зацвела сакура! Полюбоваться красотой можно в Ботаническом саду университета имени Машерова. Ученые вуза отмечают, что в этом году экзотическое дерево сделало подарок и зацвело накануне 110-летнего юбилея университета.Два саженца сорта "кику-шидаре" были высаженыв мае 2018 года, и дальневосточное растение хорошо прижилось. Своим розовым убранством сакура будет украшать сад в течение двух недель.

