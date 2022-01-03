В Витебском медуниверситете для обучения студентов появилось новое оборудование

Чтобы дополнить клиническое обучение теми моментами, которые невозможно реализовать в больнице, существуют симуляционные центры. И вот именно клиническое обучение и симуляционное обучение позволяет значительно повысить уровень подготовки наших специалистов. Имеющиеся тренажеры и учебные места позволяют получить с нуля до высокого профессионала. Даже если врач не владеет данными навыками, придя сюда, у нас есть возможность его переобучить.

Виктор Редненко, начальник учебного центра практической подготовки и симуляционного обучения ВГМУ