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В Витебском медуниверситете для обучения студентов появилось новое оборудование
Учебный центр практической подготовки Витебского медуниверситета пополнился новым оборудованием. Здесь открылись классы лапароскопической хирургии, также в распоряжении студентов-медиков современные аппараты ультразвуковой диагностики. Всего же в центре более трех десятков симуляционных классов. Занятия проводятся для студентов с первого по шестой курс. Также есть все необходимое для повышения квалификации практикующих врачей.
Чтобы дополнить клиническое обучение теми моментами, которые невозможно реализовать в больнице, существуют симуляционные центры. И вот именно клиническое обучение и симуляционное обучение позволяет значительно повысить уровень подготовки наших специалистов. Имеющиеся тренажеры и учебные места позволяют получить с нуля до высокого профессионала. Даже если врач не владеет данными навыками, придя сюда, у нас есть возможность его переобучить.
Условия в центре максимально приближены к стационару. Это позволяет успешно применять теоретические знания на практике.
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