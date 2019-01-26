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В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная столетию основания БССР

Экспозиция объединила сотни предметов, которые отображают экономику, социальную сферу, культурная жизнь. Среди экспонатов - символический миллиардный метр ткани Оршанского льнокомбината, документы и награды Петра Машерова, образцы продукции промышленных гигантов. Также выставка объединила множество фотоснимков знаковых мест и объектов Витебской области.

Выставка мобильная. В течение года экспозиция побывает в школах и на предприятиях северного региона страны.

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