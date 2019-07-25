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В Витебском районе на месте аварии грузового состава продолжаются восстановительные работы
В Витебском районе продолжаются восстановительные работы на месте аварии грузового поезда, которая произошла накануне вблизи деревни Замосточье.В тесном взаимодействии - все необходимые ведомства.
С самого утра на месте аварии находится и наш собственный корреспондент Марина Романовская. На данный момент с железнодорожных путей удалось поднять две цистерны. На месте ЧП работают более 200 специалистов. Задействовано порядка 50 единиц спецтехники. В том числе и три аварийно-восстановительных поезда.
Утечку пропана спасатели ликвидировали еще утром
Она была обнаружена в одной из цистерн. Вокруг места утечки создан специальный бандаж, пенная подушка постоянно обновляется. На месте ЧП работают бригады скорой, но обращений за помощью зафиксировано не было. Во время аварии цистерны повредили более 150 метров железнодорожных путей, а также бетонное ограждение остановки. Сейчас составы отправляют в объезд этого участка. По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.
Людей из соседних товариществ эвакуировали
В деревне Сосновка в местной школе был создан пункт временного размещения, но за помощью люди не обращались. Угрозы для их жизни и здоровья, как сообщают в МЧС, нет.
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