В Витебском районе на месте строительства современного ТЛЦ заложили капсулу с посланием потомкам

Несмотря на санкции Евросоюза, наличие транспортной инфраструктуры позволяет нам обеспечивать как экспорт наших предприятий, так и поступление сырья, комплектующих для наших заводов. Часть наших предприятий переориентировалась на логистику через территорию Российской Федерации. После того как он будет построен, здесь будет полный комплекс логистических операций производится.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси