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В Витебском районе на месте строительства современного ТЛЦ заложили капсулу с посланием потомкам
Современный транспортно-логистический центр построят в Витебском районе. Сегодня на месте заложили капсулу с посланием потомкам.
Терминал будет оказывать все виды транспортно-логистических услуг: будет включать площадку для грузовых транспортных средств, складские помещения, в том числе таможенный склад.
Современная площадка расположится в непосредственной близости от аэропорта Витебск, рядом железнодорожный узел. Это открывает возможности развития мультимодальных перевозок.
Несмотря на санкции Евросоюза, наличие транспортной инфраструктуры позволяет нам обеспечивать как экспорт наших предприятий, так и поступление сырья, комплектующих для наших заводов. Часть наших предприятий переориентировалась на логистику через территорию Российской Федерации. После того как он будет построен, здесь будет полный комплекс логистических операций производится.
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