ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Витебском районе на месте строительства современного ТЛЦ заложили капсулу с посланием потомкам

Современный транспортно-логистический центр построят в Витебском районе. Сегодня на месте заложили капсулу с посланием потомкам.

Терминал будет оказывать все виды транспортно-логистических услуг: будет включать площадку для грузовых транспортных средств, складские помещения, в том числе таможенный склад.

Современная площадка расположится в непосредственной близости от аэропорта Витебск, рядом железнодорожный узел. Это открывает возможности развития мультимодальных перевозок.

Несмотря на санкции Евросоюза, наличие транспортной инфраструктуры позволяет нам обеспечивать как экспорт наших предприятий, так и поступление сырья, комплектующих для наших заводов. Часть наших предприятий переориентировалась на логистику через территорию Российской Федерации. После того как он будет построен, здесь будет полный комплекс логистических операций производится.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все