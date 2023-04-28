В Витебском районе поисковики Беларуси и России ведут раскопки на месте захоронения советских солдат, погибших в конце 1943 года

Сохраняя историческую правду и память о героях Великой Отечественной. В Витебском районе проходят раскопки на месте братской могилы советских воинов. Участие в "Вахте памяти" кроме белорусов принимают поисковики из Смоленской и Архангельской областей, а также военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона. Место раскопок - ныне не существующая деревня Погостино. По данным, в безымянной могиле могут находиться останки не менее двухсот человек. Ольга Масловская продолжит.

"Вахта памяти" в Витебском районе объединила поисковиков из Беларуси и России

До места раскопа двадцать минут пешком вглубь леса. Спустя восемь десятилетий, кажется, ничто не напоминает о страшных событиях войны. Но глаз опытного поисковика сразу замечает особенности ландшафта: воронки от снарядов и линии блиндажей. А еще искореженный металл, вросший в землю и поднятый уже в первые часы работы.

Нашли останки колеса Т-34, видно, что разорвано. Расчистка была. Сносили старые деревья, заваленные сучья, траву, даже кое-где показались на месте могил провалы.

Выкапываем шурфы, то есть если там что-то находится, смотрим по грунту. По обрезу грунта понятно, было раньше выкопано это место или нет. Если видно, что это место никогда не копали, то, скорее всего, там ничего и не будет. Максим Пихтин, командир взвода 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Беларуси

Сохранение исторической правды

На подступах к Витебску фронт стоял девять месяцев. Было огромное количество раненых и убитых. Поисковикам подсказали архивы: в одной из братских могил похоронены не меньше 200 советских солдат. Память о них не увековечена. Экспедицию запланировали на первые теплые дни.

Общее дело сохранения исторической правды объединило военнослужащих 52-го отдельного поискового батальона, поисковиков из Беларуси и России. Впервые на белорусской земле работают патриоты из Архангельской области.

Для нас это важно, потому что здесь, на витебской земле, погибло более 2,5 тыс. наших земляков. Мы просто не могли не приехать сюда и не отдать почести им и постараться найти кого-то, опознать кого-то. Андрей Трофимов, руководитель православного поискового отряда "Дружина" (г. Каргополь Архангельской области)













27 витебских панфиловцев: защитники безымянной высоты

Поисковики рассчитывают найти именные вещи: награды, медальоны - любые предметы, по которым смогут установить погибших. Каждый день от участников раскопок ждут новостей в Вороновской школе. В местном музее о событиях конца 1943-го собрано много информации, а сама школа носит имя Ивана Бесхлебного.

Под его командованием советские солдаты (позже их станут называть 27 витебских панфиловцев) в декабре 1943 года ценой жизни с безымянной высоты выбили врага и удерживали ее в течение 12 часов. Потом опорный пункт стал плацдармом для нового броска к Витебску, а погибших воинов похоронили на месте подвига.

Есть такой документ разведчика этой же дивизии Волошина, где он пишет, что там был большой бой, тела командиров и бойцов захоронили под этой высотой. Мы очень ждем результатов этих раскопок. Кто знает, может быть наш Бесхлебный как раз там и похоронен. Ирина Кротова, руководитель клуба "Патриот" Вороновской средней школы Витебского района