В Витебском районе продолжаются поиски пенсионерки, которая ушла в лес за грибами

Для сотрудников МЧС начало грибного сезона - это всегда повод активизироваться. Именно в этот период все чаще поступают сообщения о людях, потерявшихся в лесу. Таких случаев счет уже идет на десятки и, к сожалению, не обошлось без трагедий. Специалисты утверждают: безопасность грибников прежде всего зависит от них самих. Какие правила необходимо соблюдать на тихой охоте и как спасатели помогают тем, кто уже попал в беду, узнал Николай Скинтиян.

Валентину Андык и Нину Домнич из Житковичского района искали больше суток. Пенсионерки ушли в лес за грибами, но обратную дорогу найти не смогли. Спасатели обнаружили обессиленных женщин в болоте. Домой несли на руках.



Похожий случай в Витебском районе. Возле деревни Ломы спасатели работают со вчерашнего вечера. Из леса не вернулась пожилая женщина. В службу МЧС за помощью обратился ее сын.



Скорее всего, человек без сознания и не может откликаться. Надо ее чисто визуально найти. Массив хоть и небольшой, но надо каждый кусочек обследовать, а это очень сложно. Виктор Мухин, командир отделения пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь"







По мнению специалистов, дождливая погода - не лучшее время для похода в лес. Но грибников это не останавливает. Как результат - более 20 потерявшихся только за прошлую неделю и только в Гомельской области. Двое погибли.



Спасатели работают в лесах постоянно. В том числе и для отработки навыков поиска. Цель таких импровизированных учений - найти человека как можно быстрее.



По дороге проезжаешь, по квартальным линиям подаешь сигнал и услышишь звуки.



Специалисты прочесывают территорию пешком и на квадроцикле. Изучить местность с воздуха помогает коптер.



GPS-навигатор, который определяет через спутники при помощи ЖПС-координат местонахождение наше. Плюс мы можем отслеживать передвижения сопредельных групп с такими же ЖПС-навигаторами, видеть какие районы они обследовали.



Каждый поисковик исследует свой участок территории. В итоге грибник в красной бейсболке нашелся менее чем за час. Но так везет не всем.







С начала года только гомельские сотрудники МЧС получили более 80 сигналов о пропаже людей в лесах. И это несмотря на то, что меры предосторожности элементарны: носить яркую одежду, иметь при себе воду. Методы поиска постоянно совершенствуются, так что хорошо заряженный телефон - еще одна необходимость.



Если у человека есть смартфон, он может отправить точку ЖПС, где он находится в лесу. Сигнал, поступая на спецтехнику спасателей, поможет найти человека в лесу. Ксения Шингирей, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС

