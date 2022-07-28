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В Витебском районе прошли областные "Зажинки" - кто собрал первые колосья
Аграрии Беларуси постепенно приближаются к первой заветной планке. На сегодня зерновых в нашей стране намолочено более 968 тысяч тонн. Из-за дождей темп работ немного снизился. При этом в основе строгое соблюдение технологии и сроков уборочной. В лидерах по-прежнему Брестская, Гомельская и Гродненская области.
К компании присоединился и северный регион. В Витебском районе прошли областные "Зажинки". Уборочная стартовала в агрогородке Мазолово, первые колосья сжали комбайнеры сельхозпредприятия "Мазоловогаз". В этом году под зерновые здесь отвели свыше 1700 гектаров. Хлеборобы рассчитывают на хороший урожай. Для Александра Шлеперова, комбайнера с 30-летним стажем, в этом хозяйстве уже 15-й сезон уборки.
Каждый сезон как бы особенный - ждем погоды, надеемся на хороший урожай. Погода у нас - главный фактор, в этом году сложно будет, особенно с яровыми культурами. Потому что 50 % ячменя лежит, но с нашим опытом, думаю, уберем все без потерь, и все будет хорошо.
Основная задача, Президент акцентировал четко - убрать все вовремя и в срок. Вот это если двумя словами. А в этих словах кроется, конечно, огромный кусок работы, который делали до этого все от механизатора до агрономов. Основным всегда будет являться все равно дисциплина процессов. Чтоб все было четко, выверенно, ничего не надо придумывать, все уже разработано, описано, доведено до каждого человека, осталось только выполнять.
Семь комбайнов задействованы в уборочной в хозяйстве "Мазоловогаз". Сушильное хозяйство достаточно мощное - три сушилки в день могут обрабатывать около 700 тонн зерна. Убранные поля начнут сразу готовить под осенний сев озимых.
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