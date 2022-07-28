В Витебском районе прошли областные "Зажинки" - кто собрал первые колосья

Основная задача, Президент акцентировал четко - убрать все вовремя и в срок. Вот это если двумя словами. А в этих словах кроется, конечно, огромный кусок работы, который делали до этого все от механизатора до агрономов. Основным всегда будет являться все равно дисциплина процессов. Чтоб все было четко, выверенно, ничего не надо придумывать, все уже разработано, описано, доведено до каждого человека, осталось только выполнять.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома