В Витебском районе пьяный водитель мопеда перевозил ребенка и пытался скрыться от ГАИ

В Сети появилось видео погони за пьяным водителем мопеда в Витебском районе. Помимо того, что мужчина управлял транспортом пьяным, пытался скрыться от ГАИ, да еще и перевозил ребенка. Целый комплект нарушений.

Инцидент произошел еще 30 марта. Внимание дорожной милиции привлек водитель мопеда, который ехал без шлема, с юным пассажиром. Когда инспекторы подали сигнал об остановке, водитель не отреагировал, продолжил движение. Вскоре его задержали. Проверка показала 1,27 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составили сразу несколько административных протоколов, мопед на штрафстоянке.