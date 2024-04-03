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В Витебском районе пьяный водитель мопеда перевозил ребенка и пытался скрыться от ГАИ
В Сети появилось видео погони за пьяным водителем мопеда в Витебском районе. Помимо того, что мужчина управлял транспортом пьяным, пытался скрыться от ГАИ, да еще и перевозил ребенка. Целый комплект нарушений.
Инцидент произошел еще 30 марта. Внимание дорожной милиции привлек водитель мопеда, который ехал без шлема, с юным пассажиром. Когда инспекторы подали сигнал об остановке, водитель не отреагировал, продолжил движение. Вскоре его задержали. Проверка показала 1,27 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составили сразу несколько административных протоколов, мопед на штрафстоянке.
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