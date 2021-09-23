В Витебской области для лечения заболевших COVID-19 перепрофилирована 2161 койка, работают 9 лабораторий

В Витебской области перепрофилирована 2161 койка. В областном центре - 1059. Из всех районных центров 2 районных центра остаются без госпитализированных пациентов, потому что они располагаются рядом с областным центром. Это Шумилино и Сенно.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома