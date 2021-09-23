ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Витебской области для лечения заболевших COVID-19 перепрофилирована 2161 койка, работают 9 лабораторий

В Беларуси приняты необходимые меры, чтобы не допустить распространения COVID-19 и оказать пациентам квалифицированную помощь. Для лечения заболевших перепрофилируют коечный фонд, палаты оснащают кислородными точками. Самое пристальное внимание диагностике. В Витебской области, к примеру, работают 9 лабораторий. Одна из них открылась в Браславе.

В Витебской области перепрофилирована 2161 койка. В областном центре - 1059. Из всех районных центров 2 районных центра остаются без госпитализированных пациентов, потому что они располагаются рядом с областным центром. Это Шумилино и Сенно.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома

В Беларуси продолжается иммунизация

Самый надежный и простой способ профилактики, отмечают медики, это иммунизация. Есть возможность сделать прививку не только в поликлиниках, но и в специализированных пунктах в торговых центрах, медики также выезжают и на предприятия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все