3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Витебской области для лечения заболевших COVID-19 перепрофилирована 2161 койка, работают 9 лабораторий
В Беларуси приняты необходимые меры, чтобы не допустить распространения COVID-19 и оказать пациентам квалифицированную помощь. Для лечения заболевших перепрофилируют коечный фонд, палаты оснащают кислородными точками. Самое пристальное внимание диагностике. В Витебской области, к примеру, работают 9 лабораторий. Одна из них открылась в Браславе.
В Витебской области перепрофилирована 2161 койка. В областном центре - 1059. Из всех районных центров 2 районных центра остаются без госпитализированных пациентов, потому что они располагаются рядом с областным центром. Это Шумилино и Сенно.
В Беларуси продолжается иммунизация
Самый надежный и простой способ профилактики, отмечают медики, это иммунизация. Есть возможность сделать прививку не только в поликлиниках, но и в специализированных пунктах в торговых центрах, медики также выезжают и на предприятия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов