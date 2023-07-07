3.75 BYN
В Витебской области к обслуживанию сельского населения приступили 10 мобильных ФАПов
Доступность медицинской помощи сельскому населению - приоритет государственной политики. В мае на совещании по вопросам здравоохранения Президент потребовал оперативно исправить недочеты в районах. Так, в Витебской области к работе приступили 10 новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Задача поликлиники на колесах - добраться до малых деревень. Ольга Масловская продолжит.
Регина Никитина полвека оказывала первую медицинскую помощь жителям родных Стаек и еще девяти деревень. Вспоминает: тогда расстояние преодолевала на велосипеде. Поэтому когда в Стайки приехала амбулатория, порадовалась за своих коллег.
Широкие возможности поликлиники на колесах
Кабинет врача общей практики, манипуляционная с электрокадиографом, лаборатория. Мобильную поликлинику можно укомплектовать оборудованием для полноценной работы любого узкого специалиста. Молодой врач Елизавета Довгель оценила новинку.
На севере страны первая поликлиника на колесах появилась в Глубокском районе. Эксперимент оказался удачным. Возможности мобильного ФАПа оценили и пациенты, и врачи. На неделе еще десять таких комплексов поступили в районы.
Мобильные ФАПы работают не вместо, а вместе со стационарными. Специфика Витебского региона: здесь много отдаленных деревень. А медицинская помощь должна быть гарантирована каждому белорусу.
В Витебском районе численность населения более 34 тыс. Из 358 населенных пунктов - 190 с численностью населения от одного до 20 человек. Поэтому мобильный ФАП предназначен для того, чтобы улучшить доступность и доехать до каждого.
Модернизация стационарных ФАПов
Модернизируются и стационарные ФАПы. В обновленных кабинетах идет прием жителей агрогородка Кировская. На обслуживании - более тысячи человек.
По возможности стараемся оказать помощь здесь. Если пациент нуждается в госпитализации, какой-то консультации, дополнительном обследовании, тогда мы направляем к узким специалистам.
В более комфортные условия к октябрю переедет ФАП в деревне Сущево. Без воды и центральной канализации - на то, что медучреждение располагается в приспособленном помещении, внимание местных властей обратили государственные контролеры.
В ближайшее время в Запольскую врачебную амбулаторию поступит новое физиооборудование, а в Мазоловскую - современный электрокардиограф. Идет информатизация ФАПов - уже состоялись торги по закупке компьютерной техники и программного обеспечения.