В Витебской области особое внимание уделят увековечению памяти погибших воинов

В Витебской области особое внимание в год семидесятипятилетия освобождения Беларуси уделят увековечению памяти погибших воинов. Подготовку и проведение празднований знаковой для каждого белоруса даты обсудилина заседании оргкомитета.

Активная работа ведется по установлению имен бойцов, которые покоятся на территории мемориала Рыленки в Дубровенском районе. Сейчас место памяти переживает обновление. Ожидается, что к 3 Июля на плиты нанесут тысячи до этого не известных фамилий солдат и офицеров. А благодаря электронной базе, которая пополняется новыми данными, можно будет проследить боевой путь защитников.