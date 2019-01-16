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В Витебской области особое внимание уделят увековечению памяти погибших воинов

В Витебской области особое внимание в год семидесятипятилетия освобождения Беларуси уделят увековечению памяти погибших воинов. Подготовку и проведение празднований знаковой для каждого белоруса даты обсудилина заседании оргкомитета.

Активная работа ведется по установлению имен бойцов, которые покоятся на территории мемориала Рыленки в Дубровенском районе. Сейчас место памяти переживает обновление. Ожидается, что к 3 Июля на плиты нанесут тысячи до этого не известных фамилий солдат и офицеров. А благодаря электронной базе, которая пополняется новыми данными, можно будет проследить боевой путь защитников.

На повестке также оказание помощи, в том числе и медицинской, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Что касается праздничных мероприятий, свой вклад в подготовку внесут молодежные и ветеранские организации.

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