3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Витебской области открыли детский дом семейного типа
В Витебской области благотворительный марафон "Наши дети" стартовал с открытия детского дома семейного типа. Он первый в Лиозненском районе и 33-й в северном регионе. Большая семья Москалевых, где воспитывают приемных детей, отмечает новоселье. У родителей двое взрослых детей. Четыре года супруги дарят тепло и заботу сиротам. За это время дали путевку в жизнь десяти воспитанникам. Поздравить семью приехало много гостей со сладкими подарками, сертификатами на приобретение бытовой техники, компьютерные столы.
Новый дом у нас. Мы знаем, каких усилий стоило государству сделать этот дом. Мы очень благодарны за то, что у наших детей будет много места. Самой маленькой 6 лет, пошла в этом году в первый класс. Эти детки у нас уже 4 года. Занимаются поделками, ходят в кружки. Любят театральный кружок в школе.
Всегда основной ценностью в нашей стране были наши дети. Ради которых мы как родители живем, стараемся в них вложить все свои силы. Так и государство заботится о всех детях, особенно о тех, которые потеряли своих родителей. К ним особое внимание.
В Витебской области в детских домах семейного типа воспитываются 175 маленьких белорусов. С наступающими праздниками поздравят каждую большую семью.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов