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В Витебской области открыли детский дом семейного типа

В Витебской области благотворительный марафон "Наши дети" стартовал с открытия детского дома семейного типа. Он первый в Лиозненском районе и 33-й в северном регионе. Большая семья Москалевых, где воспитывают приемных детей, отмечает новоселье. У родителей двое взрослых детей. Четыре года супруги дарят тепло и заботу сиротам. За это время дали путевку в жизнь десяти воспитанникам. Поздравить семью приехало много гостей со сладкими подарками, сертификатами на приобретение бытовой техники, компьютерные столы.

Новый дом у нас. Мы знаем, каких усилий стоило государству сделать этот дом. Мы очень благодарны за то, что у наших детей будет много места. Самой маленькой 6 лет, пошла в этом году в первый класс. Эти детки у нас уже 4 года. Занимаются поделками, ходят в кружки. Любят театральный кружок в школе.
Зоя Москалева, мама-воспитатель
Всегда основной ценностью в нашей стране были наши дети. Ради которых мы как родители живем, стараемся в них вложить все свои силы. Так и государство заботится о всех детях, особенно о тех, которые потеряли своих родителей. К ним особое внимание.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

В Витебской области в детских домах семейного типа воспитываются 175 маленьких белорусов. С наступающими праздниками поздравят каждую большую семью.

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