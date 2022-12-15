В Витебской области открыли детский дом семейного типа

Новый дом у нас. Мы знаем, каких усилий стоило государству сделать этот дом. Мы очень благодарны за то, что у наших детей будет много места. Самой маленькой 6 лет, пошла в этом году в первый класс. Эти детки у нас уже 4 года. Занимаются поделками, ходят в кружки. Любят театральный кружок в школе.

Зоя Москалева, мама-воспитатель

