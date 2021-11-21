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В Витебской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 240 тыс. человек
Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация. В Беларуси привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и даже в метро. Работают и выездные бригады. Вакцинироваться или нет - личный выбор каждого. Но пока это единственный способ защититься от СOVID-19. У привитых есть возможность спустя определенное время ревакцинироваться. Так, в учреждениях соцобслуживания северного региона повторную иммунизацию проходят как работники, так и проживающие. Ревакцинируются однокомпонентным "Спутник Лайт".
Полный курс вакцинации на севере страны прошли более 240 тысяч человек. По мере необходимости открываются дополнительные прививочные пункты в магазинах, кинотеатрах, центрах культуры. Также в регионах организована работа выездных бригад - получить прививку можно не выходя из дома. В нашей стране количество заболевших и госпитализированных с коронавирусом снижается. Но это совсем не повод расслабляться. Все больше белорусов проявляют сознательность и в качестве профилактики выбирают вакцинацию.
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