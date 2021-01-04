В Витебской области снижается число заражений COVID-19

Число заражений коронавирусом в Витебской области снижается. Такая же ситуация с пневмониями и ОРВИ. Выписанных пациентов больше, чем госпитализированных. Стабильное снижение заболеваемости наблюдается во всех районах области. Как только позволит ситуация, больницы, в которых развернуты койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, поэтапно будут возвращаться к привычному режиму работы.