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В Витебской области создано 696 участков для голосования на референдуме по Конституции
В Беларуси сегодняначалось досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию. По всей стране создано 5 510 участков. Из них 696 - в Витебской области. В средней школе №45 областного центра - она расположена в густонаселенном микрорайоне города - ровно в 10утра заработали 5участков. В списках порядка 10тысяч человек. За проведением голосования пристально следят наблюдатели.
Особое внимание безбарьерной среде - на участках дежурят волонтёры, для маломобильных граждан оборудованы удобные кабинки, учтены также и актиковидные меры.
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