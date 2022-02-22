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В Витебской области создано 696 участков для голосования на референдуме по Конституции

В Беларуси сегодняначалось досрочное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию. По всей стране создано 5 510 участков. Из них 696 - в Витебской области. В средней школе №45 областного центра - она расположена в густонаселенном микрорайоне города - ровно в 10утра заработали 5участков. В списках порядка 10тысяч человек. За проведением голосования пристально следят наблюдатели.

Особое внимание безбарьерной среде - на участках дежурят волонтёры, для маломобильных граждан оборудованы удобные кабинки, учтены также и актиковидные меры.

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