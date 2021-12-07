В Витебской области талантливая молодежь отмечена премиями областного Совета депутатов

Я цимбалистка, учусь на третьем курсе. В моей жизни много всякого рода событий: конкурсов, выступлений. Музыка - это разносторонняя специальность, неограниченные возможности, которые есть и у нас в стране.

Дарья Голубева, лауреат премии Витебского областного Совета депутатов по поддержке талантливой молодежи