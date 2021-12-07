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В Витебской области талантливая молодежь отмечена премиями областного Совета депутатов

Таланты не остаются незамеченными. В Витебской области победители республиканских, областных и международных конкурсов и олимпиад отмечены премиями областного Совета депутатов. Награды торжественно вручили на сцене Витебского музыкального колледжа имени Ивана Соллертинского. В этом году за высокие достижения в учебной, концертной и конкурсной деятельности отмечено 16 человек. Это учащиеся музыкальных и художественных учреждений образования из Витебска, Новополоцка, Докшиц, Лепеля, Орши, Ушачского и Шумилинского районов.

Я цимбалистка, учусь на третьем курсе. В моей жизни много всякого рода событий: конкурсов, выступлений. Музыка - это разносторонняя специальность, неограниченные возможности, которые есть и у нас в стране.
Дарья Голубева, лауреат премии Витебского областного Совета депутатов по поддержке талантливой молодежи
Страна без талантливой молодежи - это как птица без крыльев. Хочется надеяться, что из этой молодежи вырастут зрелые, талантливые профессионалы.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов

Свое мастерство юные виртуозы продемонстрировали во время концерта. Премия областного Совета депутатов по поддержке талантливой творческой молодежи основана в 2014 году. За это время ею отмечены без малого 100 юношей и девушек.

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