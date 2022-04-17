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В Витебской области участие в субботнике приняли более 300 тысяч жителей

ВВитебском регионе работа шла на десятках локаций. Трудовой десант предприятий Железнодорожного района областного центра наводил порядок в мемориале "Пятый полк". Участники субботника убирали листву и сажали деревья. Многолюдно было на территории Витебской городской центральной больницы. Здесь завершается модернизация. Участники субботника занимались озеленением больничного городка.

Жители северной области Беларуси заработали в трудовую субботу более миллиона рублей.

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