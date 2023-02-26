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В Витебской области в 113-ти населенных пунктах нарушено электроснабжение

На сегодня, 26 февраля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Циклон из Балтики принес в нашу страну мокрый снег и дождь. В связи с этим на дорогах гололедица, возможны затруднения движения транспорта, увеличение ДТП. Аккуратными следует быть пешеходам, ведь такая погода - риск травматизма.

Последствия непогоды

Сложные погодные условия стали причиной нарушений в работе электросетевого комплекса некоторых районов Витебской области. В эти минуты энергетики региона оперативно восстанавливают электроснабжение в 113 населенных пунктах. В ликвидации последствий непогоды задействовано более 100 человек и 33 единицы техники. Наиболее пострадали от стихии Полоцкий, Лепельский, Россонский, Ушачский, Бешенковичский, Городокский и Шумилинский районы. Основными причинами аварийных отключений стали сильный снег и ветер, вызвавшие падение деревьев и веток на провода линий электропередачи.

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