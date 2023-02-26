В Витебской области в 113-ти населенных пунктах нарушено электроснабжение

Сложные погодные условия стали причиной нарушений в работе электросетевого комплекса некоторых районов Витебской области. В эти минуты энергетики региона оперативно восстанавливают электроснабжение в 113 населенных пунктах. В ликвидации последствий непогоды задействовано более 100 человек и 33 единицы техники. Наиболее пострадали от стихии Полоцкий, Лепельский, Россонский, Ушачский, Бешенковичский, Городокский и Шумилинский районы. Основными причинами аварийных отключений стали сильный снег и ветер, вызвавшие падение деревьев и веток на провода линий электропередачи.