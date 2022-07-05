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В Витебской области в День Независимости на свет появились пятеро малышей

В Витебской области в главный государственный праздник - День Независимости - на свет появились пятеро малышей: три девочки и два мальчика (по одному в Новополоцке и Орше и трое в Витебске). Теперь 3 июля в этих семьях будет двойным праздником. В их числе и семья Екатерины Фроловой и Алексея Буйлова из Лепеля. Их седьмой ребенок появился на свет в Областном клиническом роддоме. Малыш родился весом 4 кг 50 граммов, 55 сантиметров ростом. Назвали Ефимом. Мама награждена орденом Матери. Мам и детей, для которых День Независимости стал и днем рождения, поздравили представители общественного объединения "Белая Русь".

Я довольна, счастлива, горда то, что родила в День Независимости - один из любимых праздников государственных
Екатерина Фролова, многодетная мать
Главное - здоровье. Все в порядке, Екатерина в порядке - это самое главное.
Алексей Буйлов, многодетный отец
Мы каждый год порядка 100 детей, которые родились 3 июля, обязательно приглашаем на новогодний праздник и тоже дарим им подарки. Конечно, может быть, и не так много, как в прошлые годы рожениц у нас и малышей на 3 июля, но очень приятно отметить, что 2 девочки родили впервые и трое родов у нас - это 4-й, 6-й и 7-й ребенок.
Владимир Терентьев, председатель Витебской областной организации РОО"Белая Русь", председатель Витебского областного совета депутатов

Республиканская акция "Белая Русь - с любовью к детям" приурочена ко Дню Независимости и проходит в стране с 2009 года.

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