3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Витебской области в День Независимости на свет появились пятеро малышей
В Витебской области в главный государственный праздник - День Независимости - на свет появились пятеро малышей: три девочки и два мальчика (по одному в Новополоцке и Орше и трое в Витебске). Теперь 3 июля в этих семьях будет двойным праздником. В их числе и семья Екатерины Фроловой и Алексея Буйлова из Лепеля. Их седьмой ребенок появился на свет в Областном клиническом роддоме. Малыш родился весом 4 кг 50 граммов, 55 сантиметров ростом. Назвали Ефимом. Мама награждена орденом Матери. Мам и детей, для которых День Независимости стал и днем рождения, поздравили представители общественного объединения "Белая Русь".
Я довольна, счастлива, горда то, что родила в День Независимости - один из любимых праздников государственных
Главное - здоровье. Все в порядке, Екатерина в порядке - это самое главное.
Мы каждый год порядка 100 детей, которые родились 3 июля, обязательно приглашаем на новогодний праздник и тоже дарим им подарки. Конечно, может быть, и не так много, как в прошлые годы рожениц у нас и малышей на 3 июля, но очень приятно отметить, что 2 девочки родили впервые и трое родов у нас - это 4-й, 6-й и 7-й ребенок.
Республиканская акция "Белая Русь - с любовью к детям" приурочена ко Дню Независимости и проходит в стране с 2009 года.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все