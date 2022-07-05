В Витебской области в День Независимости на свет появились пятеро малышей

Мы каждый год порядка 100 детей, которые родились 3 июля, обязательно приглашаем на новогодний праздник и тоже дарим им подарки. Конечно, может быть, и не так много, как в прошлые годы рожениц у нас и малышей на 3 июля, но очень приятно отметить, что 2 девочки родили впервые и трое родов у нас - это 4-й, 6-й и 7-й ребенок.

Владимир Терентьев, председатель Витебской областной организации РОО"Белая Русь", председатель Витебского областного совета депутатов

