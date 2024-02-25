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В Витебской области в единый день голосования предстоит избрать 2 212 депутатов
Корреспонденты АТН рассказывают белорусам, как проходит избирательная кампания в регионах.
В Витебской области в единый день голосования предстоит избрать 2 212 депутатов. Свой выбор сегодня сделал руководитель региона Александр Субботин.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Это один из больших и мощных рычагов управления государством. Сегодня формируется одна из ветвей власти - законодательная. Поэтому важность этого всего должны, наверное, ощущать не только те, кто голосует, но и те, кого потом выберут. Потому что от их позиции, активной позиции зависит очень много, особенно в предстоящие годы.
На участках для голосования - праздничная атмосфера. В 47-й школе имени Ивановского, где расположилось сразу четыре участка, школьники подготовили концерт. Работает и выездная торговля с приятными ценами.
Радует то, что избиратели очень активны. В 8:02 сегодня пришла девушка, которая очень спешила на работу, но не забыла проголосовать и в хорошем настроении ушла работать. У нас очень много многодетных семей. Приходили и вчера, и сегодня. В выходные дни они решили всей семьей проголосовать. Радует то, что и мама, и папа, и дети вместе делают свой выбор.
Впервые голосующим на память о важном событии вручают Конституцию Республики Беларусь.
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