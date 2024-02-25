В Витебской области в единый день голосования предстоит избрать 2 212 депутатов

Радует то, что избиратели очень активны. В 8:02 сегодня пришла девушка, которая очень спешила на работу, но не забыла проголосовать и в хорошем настроении ушла работать. У нас очень много многодетных семей. Приходили и вчера, и сегодня. В выходные дни они решили всей семьей проголосовать. Радует то, что и мама, и папа, и дети вместе делают свой выбор.

Светлана Мясникова, председатель избирательной комиссии участка для голосования № 64 г. Витебска

