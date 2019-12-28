В Витебской области в предпраздничные дни работают 200 елочных базаров

Лесники утверждают, что если за окном отсутствует снег, пахучая елка - хороший способ создать новогоднее настроение и почувствовать приближение праздника. В этом году в северном регионе планируют реализовать 50 тысяч елей и сосен. Есть в ассортименте торговых точек и модные новогодние деревья в кадках.



Ольга Масловская отправилась за своей елочкой (видео).



