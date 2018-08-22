В пенитенциарных учреждениях Витебщины помогают встать на путь исправления

Медицинская реабилитация зависимых от алкоголя, получение высшего образования и последующая социализация заключенных. В Витебской области в системе пенитенциарных учреждений работают сразу несколько проектов, которые помогают встать на путь исправления.

Материал Александра Камовича.

Для Татьяны и еще 15 пациенток Витебского лечебно-трудового профилактория пилотная программа по реабилитации от алкогольной зависимости как глоток трезвой жизни. Попадают сюда исключительно по собственному желанию, поэтому и администрация всячески идет на встречу нуждающимся. С пациентами работают специалисты-медики, психологи, а программу подбирают индивидуально для каждого.

Один из основных критериев отбора - желание самих кандидаток воспользоваться еще одним шансом поскорее вернуться к нормальной жизни. Сейчас в программе 16 человек, в будущем планируется набор еще двух групп. По итогам эксперимента, подобные программы смогут реализовать и в других лечебно-трудовых учреждения страны.

Одна из основных задач пенитенциарных учреждений - исправление. В этом деле, как говорят специалисты, большую роль играет именно занятость и труд. Поэтому уже давно во многих колониях заключенные могут как работать, так и получать образование. В колонии №3, что под Витебском, пошли дальше. С 2017 года осужденные стали иметь возможность получить диплом о высшем образовании.

Занятия, как и у всех студентов, начинаются в сентябре-октябре. На это время заключенным отводится 3-4 часа. Таким образом, здесь можно получить целый ряд профессий. При этом оплатить обучение можно даже из денег, заработанных на производстве исправительного учреждения.

Отметим, что своеобразный пресс-тур по учреждениям Витебской области был организован в канун профессионального праздника органов исправительной системы. Сегодня в этом регионе работают 5 исправительных колоний, следственный изолятор, 2 лечебно-трудовых профилактория и 3 исправительных учреждения открытого типа.