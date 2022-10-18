В Витебской области возбуждено 5 уголовных дел за необоснованное завышение цен

Во время контрольных мероприятий по выявлению фактов необоснованного завышения цен, которые с 15 по 17 октября провели Комитет госконтроля Витебской области и органы финансовых расследований, было обследовано более 1,3 тыс. объектов, включая 90 аптек. Об этом сообщает БелТА со ссылкой наКГК Витебской области.

Всего было выявлено шесть фактов завышения цен и возбуждено пять уголовных дел. При рассмотрении одного из обращений подтвердился факт завышения стоимости услуг в одной из парикмахерских. Здесь в оплату за стрижку включали Br1 за предварительную запись, тогда как эта запись не является отдельной услугой и не формирует стоимость стрижки. По предложению областного КГК в 18 парикмахерских Витебска такие услуги удешевили за счет исключения платы за предварительную запись. Также по предложению КГК в одной из аптек областного центра с реализации было снято лекарственное средство, предлагаемое по завышенной стоимости.