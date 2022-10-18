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В Витебской области возбуждено 5 уголовных дел за необоснованное завышение цен
Во время контрольных мероприятий по выявлению фактов необоснованного завышения цен, которые с 15 по 17 октября провели Комитет госконтроля Витебской области и органы финансовых расследований, было обследовано более 1,3 тыс. объектов, включая 90 аптек. Об этом сообщает БелТА со ссылкой наКГК Витебской области.
Всего было выявлено шесть фактов завышения цен и возбуждено пять уголовных дел. При рассмотрении одного из обращений подтвердился факт завышения стоимости услуг в одной из парикмахерских. Здесь в оплату за стрижку включали Br1 за предварительную запись, тогда как эта запись не является отдельной услугой и не формирует стоимость стрижки. По предложению областного КГК в 18 парикмахерских Витебска такие услуги удешевили за счет исключения платы за предварительную запись. Также по предложению КГК в одной из аптек областного центра с реализации было снято лекарственное средство, предлагаемое по завышенной стоимости.
В Витебской области ежедневно работают около 40 мобильных групп, в которые входят специалисты контролирующих и правоохранительных органов, местных органов власти, профсоюзов. Органы КГК к этой работе привлекли также общественных инспекторов.
О возможных фактах завышения цен население может сообщить на телефоны горячих линий, открытых контролирующими органами и исполкомами области. С 15 по 17 октября на эти линии поступили 15 обращений, они переданы мобильным группам для отработки на местах.
Фото: fpb.1prof.by
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