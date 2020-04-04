3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Витебской области за сутки нет новых случаев COVID-19
За последние сутки в Витебском регионе не зарегистрировали ни одного случая заражения COVID-19. Летальных случаевтоже нет. Выписаны после лечения от пневмонии 75 человек. Об этом газете "Витьбичи" сообщил заместитель начальника главного управления по здравоохранению области.
В целом заболеваемость респираторными инфекциями в половине районов идет на спад. Санслужба продолжает не только работу над выявлением контактов первого уровня, но и разрывом механизма передачи инфекции. Дезинфицируют железнодорожные и автовокзалы. Точечные противоэпидемические мероприятия проводят в местах, где ранее регистрировали заражение.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП