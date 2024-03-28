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В Витебской области задержана группа браконьеров

Охотились на краснокнижника с вертолета и были вооружены в том числе незарегистрированным оружием. В Витебской области задержана группа браконьеров, подстреливших бурого медведя. Факт незаконной добычи зверя установили сотрудники ГУБОП. Они же при силовой поддержке бойцов "Алмаза" задержали 19 человек, которые участвовали в нелегальной охоте. Группе инкриминируется браконьерство и незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

В отношении фигурантов проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия. Проверяется их причастность к совершению иных преступлений.

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