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В Витебской области зарегистрирована первая жертва летнего купания

В Витебской области зарегистрирована первая жертва летнего купания

Трагедия случилась 8 июня поздним вечером на озере Городно в населенном пункте Сосновка, что рядом с Витебском. Компания молодых людей отдыхала на берегу, не обошлось без спиртного, сообщает sb.by.

Сигнал о ЧП поступил в начале одиннадцатого вечера. Как оказалось, товарищи 19-летнего парня, который решил поплавать в нетрезвом виде и оказался далеко от берега, увидели, что он тонет. Попытались спасти - не получилось. После этого не придумали ничего лучшего, как набрать номер "скорой". Медики оперативно передали информацию в МЧС, но спасатели уже ничего сделать не смогли. Через полчаса после утопления тело молодого человек достали из воды.
Юрий Капустин, инженер Витебской областной организации РГОО ОСВОД

Специалисты отмечают: это первая жертва нынешнего лета. Если же анализировать в целом, то с начала года на водоемах области по оперативному учету ОСВОД (регистрируются только жители региона) утонули 18 человек. Еще пятеро - это жители Минска и Минской области, а также двое граждан Шри Ланки, которые пытались нелегально перейти границу.

С учетом наступления по-настоящему летней жары, спасатели призывают к повышенной бдительности всех, кто любит освежиться в речной или озерной воде.

Фото: pexels.com

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