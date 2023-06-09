В Витебской области зарегистрирована первая жертва летнего купания

Сигнал о ЧП поступил в начале одиннадцатого вечера. Как оказалось, товарищи 19-летнего парня, который решил поплавать в нетрезвом виде и оказался далеко от берега, увидели, что он тонет. Попытались спасти - не получилось. После этого не придумали ничего лучшего, как набрать номер "скорой". Медики оперативно передали информацию в МЧС, но спасатели уже ничего сделать не смогли. Через полчаса после утопления тело молодого человек достали из воды.

Юрий Капустин, инженер Витебской областной организации РГОО ОСВОД