В военно-патриотическом лагере "Гвардеец" прошел спортивный праздник

Навыки выживания: как разбить лагерь и не замерзнуть в лесу. По такому сценарию сегодня проходит день для воспитанников военно-патриотического лагеря "Гвардеец". Он работает на базе 120-ой механизированной бригады. 23 школьника из Рогачева приехали в Минск, чтобы интересно и с пользой провести каникулы. Смена длится 9 дней. Подростки ежедневно знакомятся с военной техникой и вооружением белорусской армии. Солдаты учат ребят оказывать помощь раненым, строить надежное укрытие и поддерживать физическую форму.



Сегодня для ребят организовали и спортивный праздник. Экипировка, полоса препятствий, лабиринт и поиски мины. Такой интерактив пришелся по душе каждому участнику игры.