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В военном параде в Минске в День Независимости примут участие более 6 тыс. военнослужащих
Белорусские военнослужащие приступили к подготовке военного парада, посвященного празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.
В военном параде примут участие более 6 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представят Министерство обороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи.
В небе над столицей пролетят боевые самолеты и вертолеты.
Для участия в параде приглашены военнослужащие из состава Вооруженных Сил иностранных государств.
Право участвовать в параде в честь 80-летия освобождения Беларуси военнослужащие заслужили упорным ратным трудом, высокими показателями в боевой подготовке, успешным выполнением задач, отметили в Минобороны.
Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
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