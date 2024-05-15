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В военном параде в Минске в День Независимости примут участие более 6 тыс. военнослужащих

В военном параде в Минске в День Независимости примут участие более 6 тыс. военнослужащих

Белорусские военнослужащие приступили к подготовке военного парада, посвященного празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.

В военном параде примут участие более 6 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представят Министерство обороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи.

В небе над столицей пролетят боевые самолеты и вертолеты.

Для участия в параде приглашены военнослужащие из состава Вооруженных Сил иностранных государств.

Право участвовать в параде в честь 80-летия освобождения Беларуси военнослужащие заслужили упорным ратным трудом, высокими показателями в боевой подготовке, успешным выполнением задач, отметили в Минобороны.

Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра.

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