В военном параде в Минске в День Независимости примут участие более 6 тыс. военнослужащих

Белорусские военнослужащие приступили к подготовке военного парада, посвященного празднованию Дня Независимости Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.



В военном параде примут участие более 6 тыс. военнослужащих и около 250 единиц боевой техники. Свои парадные расчеты представят Министерство обороны, МВД, Государственный пограничный комитет, МЧС, Следственный комитет, кадетские училища и специализированные лицеи.



В небе над столицей пролетят боевые самолеты и вертолеты.



Для участия в параде приглашены военнослужащие из состава Вооруженных Сил иностранных государств.



Право участвовать в параде в честь 80-летия освобождения Беларуси военнослужащие заслужили упорным ратным трудом, высокими показателями в боевой подготовке, успешным выполнением задач, отметили в Минобороны.



Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты почетного караула и выступление сводного военного оркестра.