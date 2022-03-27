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В Военной академии день открытых дверей

Около двух тысяч потенциальных абитуриентов посетили день открытых дверей в Военной академии Беларуси. В главную кузницу офицерских кадров съехались школьники, суворовцы, учащиеся кадетских классов, военнослужащие срочной службы со всей страны. Гости смогли узнать об особенностях поступления в вуз, специфике обучения и перспективах будущих офицеров, а затем увидеть все своими глазами. Для всех желающих провели экскурсию по факультетам, предоставили возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов.


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Потенциал профессорско-преподавательского состава очень сильный. Поэтому и готовят здесь настоящих специалистов, профессионалов для ВС Беларуси. Традиционно мы набираем 500-550 курсантов. В этом году появилась льгота - вне конкурса могут поступать выпускники классов военно-патриотической направленности.
Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси

Те, кто подают документы в военный вуз, как правило, делают свой выбор осознанно. Здесь важен не только интеллект и хорошая физическая подготовка, но и желание защищать Родину. Эти обязательства ребята берут на себя с первого курса.

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