В Военной академии день открытых дверей

Около двух тысяч потенциальных абитуриентов посетили день открытых дверей в Военной академии Беларуси. В главную кузницу офицерских кадров съехались школьники, суворовцы, учащиеся кадетских классов, военнослужащие срочной службы со всей страны. Гости смогли узнать об особенностях поступления в вуз, специфике обучения и перспективах будущих офицеров, а затем увидеть все своими глазами. Для всех желающих провели экскурсию по факультетам, предоставили возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов.