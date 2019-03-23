Демонстрация артиллерийской техники, учебных самолетов и тренажеров вождения танка. В Военной академии сегодня прошел день открытых дверей. В этот раз стены военного учреждения посетили более полутора тысяч человек. Потенциальные абитуриенты познакомились с учебной базой академии, смогли подержать в руках образцы оружия и испытать себя в роли танкиста или пилота. Каждый из факультетов военного вуза представил свою учебную точку с боевой техникой и вооружением.