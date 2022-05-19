В Военной академии состоялось торжественное открытие мемориальной плиты памяти Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко

Беларусь вспоминает своих героев: в Военной академии состоялось торжественное открытие мемориальной плиты памяти Героев Беларуси майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко. В мероприятии приняли участие руководство военной альма-матер и курсанты. Напомним, год назад эти герои отправились в свой последний полет. В небе над Барановичами у самолета Як-130 отказала система дистанционного управления. Чтобы машина не рухнула на жилые дома, офицеры нашли крохотный участок, свободный от застройки, и с профессиональной точностью направили почти неконтролируемый самолет именно туда.