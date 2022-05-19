3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Военной академии состоялось торжественное открытие мемориальной плиты памяти Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко
Беларусь вспоминает своих героев: в Военной академии состоялось торжественное открытие мемориальной плиты памяти Героев Беларуси майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко. В мероприятии приняли участие руководство военной альма-матер и курсанты. Напомним, год назад эти герои отправились в свой последний полет. В небе над Барановичами у самолета Як-130 отказала система дистанционного управления. Чтобы машина не рухнула на жилые дома, офицеры нашли крохотный участок, свободный от застройки, и с профессиональной точностью направили почти неконтролируемый самолет именно туда.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе