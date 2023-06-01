В воинской части 3214 для ребят подготовили увлекательную и познавательную программу

Надо сказать, что наша страна занимает 35-е место в международном рейтинге по счастливому детству, но в то же время есть такая категория деток, которым внимания государства нужно немножко больше, поэтому в этот день в Беларуси проводятся, как правило, благотворительные акции.

Алла Веруш, профессор кафедры Академии МВД Беларуси