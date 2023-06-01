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В воинской части 3214 для ребят подготовили увлекательную и познавательную программу
Лето начинается с праздника. Локация воинской части 3214 сегодня превратилась в торжественную площадку. В День защиты детей для ребят подготовили увлекательную и познавательную программу. Здесь собрались участники военно-патриотического клуба "Рысь", дети сотрудников, школьники Ленинского района и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Юные гости могли попробовать себя в играх на ловкость, меткость, собрать и разобрать оружие, пострелять, посидеть за рулем служебного авто и попробовать солдатскую кашу.
"Я попробовал покидать дротики в шары, забрасывать в кольца мяч и разбирать автоматы и пистолеты", - рассказал мальчик.
"Мне в принципе здесь нравится, потому что тут ходят военные, потому что я бы хотела быть военной. Мне бы хотелось больше попадать на такие праздники", - поделилась девочка.
Цель Международного дня защиты детей - напомнить, что нет важнее, чем дети наши, важнее задачи и цели для нас, взрослых, чем спокойное счастье детей, улыбки детей, ничего больше для нас нет.
Надо сказать, что наша страна занимает 35-е место в международном рейтинге по счастливому детству, но в то же время есть такая категория деток, которым внимания государства нужно немножко больше, поэтому в этот день в Беларуси проводятся, как правило, благотворительные акции.
Свое выступление по рукопашному бою показали курсанты и участники военно-патриотического клуба факультета внутренних войск. Также представление для гостей подготовили кинологи.
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