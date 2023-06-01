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В воинской части 3214 для ребят подготовили увлекательную и познавательную программу

Лето начинается с праздника. Локация воинской части 3214 сегодня превратилась в торжественную площадку. В День защиты детей для ребят подготовили увлекательную и познавательную программу. Здесь собрались участники военно-патриотического клуба "Рысь", дети сотрудников, школьники Ленинского района и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Юные гости могли попробовать себя в играх на ловкость, меткость, собрать и разобрать оружие, пострелять, посидеть за рулем служебного авто и попробовать солдатскую кашу.

"Я попробовал покидать дротики в шары, забрасывать в кольца мяч и разбирать автоматы и пистолеты", - рассказал мальчик.

"Мне в принципе здесь нравится, потому что тут ходят военные, потому что я бы хотела быть военной. Мне бы хотелось больше попадать на такие праздники", - поделилась девочка.

Цель Международного дня защиты детей - напомнить, что нет важнее, чем дети наши, важнее задачи и цели для нас, взрослых, чем спокойное счастье детей, улыбки детей, ничего больше для нас нет.
Владимир Жизневский, начальник факультета внутренних войск Военной академии Беларуси
Надо сказать, что наша страна занимает 35-е место в международном рейтинге по счастливому детству, но в то же время есть такая категория деток, которым внимания государства нужно немножко больше, поэтому в этот день в Беларуси проводятся, как правило, благотворительные акции.
Алла Веруш, профессор кафедры Академии МВД Беларуси

Свое выступление по рукопашному бою показали курсанты и участники военно-патриотического клуба факультета внутренних войск. Также представление для гостей подготовили кинологи.

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