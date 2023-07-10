В вольерах Беловежской пущи родились пять волчат

Волчата родились в вольерах Беловежской пущи. Увидеть маленьких хищников днем практически невозможно: они выходят из норы только ранним утром и ночью. Но нам удалось снять редкие кадры. У волчьей пары появились пять детенышей. Три мальчика и две девочки. Последний раз волчата в неволе в Беловежской пуще рождались три года назад. Часть отпустили в дикую пущу, а некоторых перевезли в другие заповедники. Но этот помет, возможно, останется с родителями.