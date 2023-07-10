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В вольерах Беловежской пущи родились пять волчат

Волчата родились в вольерах Беловежской пущи. Увидеть маленьких хищников днем практически невозможно: они выходят из норы только ранним утром и ночью. Но нам удалось снять редкие кадры. У волчьей пары появились пять детенышей. Три мальчика и две девочки. Последний раз волчата в неволе в Беловежской пуще рождались три года назад. Часть отпустили в дикую пущу, а некоторых перевезли в другие заповедники. Но этот помет, возможно, останется с родителями.

Это один из показателей того, что животным здесь уютно, сытно, безопасно. Мы планируем реконструкцию вольеров, в том числе с волками. Поэтому если мы увеличим площадь вольеров, то волчата останутся здесь.
Олег Щитов, главный охотовед Национального парка "Беловежская пуща"

Пополнение в этом году также в стаях благородных оленей и диких кабанов. По словам специалистов, малыши могут появиться и в семействе зубров.

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