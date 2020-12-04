В Волковыске открылась новая ПЦР-лаборатория

Исследование до 200 проб в сутки и работа в две смены. Сегодня в Волковыске на базе районной больницы открылась современная ПЦР-лаборатория. Под нее выделили отдельное помещение, закупили высокоточное оборудование, а врачи и медперсонал прошли обучение в клиниках областного центра. Работа налажена в две смены, при необходимости изучение биологических материалов человека можно будет проводить круглосуточно. В период пандемии лаборатория работает исключительно с коронавирусными заболеваниями. В последующем здесь можно будет проводить исследования любых инфекций.