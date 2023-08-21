ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Волковыске при пожаре в квартире погиб хозяин

В Волковыске при пожаре в квартире погиб хозяин

В Волковыске при пожаре в квартире погиб хозяин, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 20 августа. В 13.17 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Боричевского. В результате происшествия погиб хозяин. Работникам МЧС удалось спасти жену хозяина и находившуюся в гостях внучку. Из нижерасположенных квартир были эвакуированы 15 человек (в том числе 5 детей).

В результате пожара повреждено имущество в коридоре, закопчены стены, потолок. Предполагаемая причина пожара - поджог хозяином квартиры.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все