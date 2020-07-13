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В Волковыске решили организовать промышленный туризм на отработанных карьерах
На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотром
Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах Красносельского завода. Они привлекательны большим количеством минералов в воде и белых гор отработанного материала. Эти места - головная боль и предприятия, и района. Это опасная промышленная территория. В целях безопасности власти решили такие путешествия взять под собственный контроль.
Александр Веселик, гендиректор ОАО "Красносельскстройматериалы":
"Совместно с районной властью в рамках промышленного туризма отработан промышленный путь, начиная с завода музея и продолжая уже сюда, в карьер. Предусмотрено строительство смотровой площадки с установкой ограждений. Только группами и только под присмотром".
Волковысский гигант
Красносельскстройматериалы - это не только крупнейшее предприятие в районе, но и главное в городском поселке. Оно дает почти 3 тысячи рабочих мест с заработной платой больше 1000 рублей. Выпускают цемент, мел, известь, блоки. Стройматериалы востребованы в Польше, Литве, Калининграде, Латвии и Эстонии.
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