В Волковыске решили организовать промышленный туризм на отработанных карьерах

На белорусские Мальдивы пустят туристов, правда, под присмотром

Волковысские власти намерены организовать промышленный туризм на отработанных карьерах Красносельского завода. Они привлекательны большим количеством минералов в воде и белых гор отработанного материала. Эти места - головная боль и предприятия, и района. Это опасная промышленная территория. В целях безопасности власти решили такие путешествия взять под собственный контроль.

Александр Веселик, гендиректор ОАО "Красносельскстройматериалы":

"Совместно с районной властью в рамках промышленного туризма отработан промышленный путь, начиная с завода музея и продолжая уже сюда, в карьер. Предусмотрено строительство смотровой площадки с установкой ограждений. Только группами и только под присмотром".



Волковысский гигант