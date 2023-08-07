В Волковысском районе спасатели помогли попавшему в ловушку котенку

В пятницу вечером волковысским спасателям позвонила жительница г.п. Россь. Она рассказала, что, проходя мимо забора, услышала жалобное мяуканье котенка, но животного нигде не было видно. Тогда женщина решила пойти на "зов о помощи" и обнаружила, что маленький пушистик находится внутри одного из опорных столбов забора. Она попыталась помочь малышу выбраться из ловушки, но безуспешно. Тогда женщина обратилась за помощью к спасателям. Операция по извлечению котенка из трубы заняла несколько минут. Работники МЧС срезали столб, и котенок оказался на свободе.