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В Волковысском районе спасатели помогли попавшему в ловушку котенку
В Волковысском районе работники МЧС спасли котенка, сообщает БЕЛТА.
В пятницу вечером волковысским спасателям позвонила жительница г.п. Россь. Она рассказала, что, проходя мимо забора, услышала жалобное мяуканье котенка, но животного нигде не было видно. Тогда женщина решила пойти на "зов о помощи" и обнаружила, что маленький пушистик находится внутри одного из опорных столбов забора. Она попыталась помочь малышу выбраться из ловушки, но безуспешно. Тогда женщина обратилась за помощью к спасателям. Операция по извлечению котенка из трубы заняла несколько минут. Работники МЧС срезали столб, и котенок оказался на свободе.
Фото: Pixabay
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