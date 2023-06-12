В Волковысской центральной районной больнице открыли новое отделение МРТ

Отделение МРТ открыли в Волковысской центральной районной больнице. Здесь продолжается укрепление материально-технической базы. Установленный новый магнитно-резонансный томограф позволит выполнять более 20 исследований в день. Диагностику будут проводить не только пациентам Волковысского, но и Зельвенского, Мостовского, Свислочского, Берестовицкого и Слонимского районов. До этого жителей отправляли в 4-ю городскую больницу Гродно. Кабинет МРТ будет работать в двухсменном режиме.