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В Волковысской центральной районной больнице открыли новое отделение МРТ

Отделение МРТ открыли в Волковысской центральной районной больнице. Здесь продолжается укрепление материально-технической базы. Установленный новый магнитно-резонансный томограф позволит выполнять более 20 исследований в день. Диагностику будут проводить не только пациентам Волковысского, но и Зельвенского, Мостовского, Свислочского, Берестовицкого и Слонимского районов. До этого жителей отправляли в 4-ю городскую больницу Гродно. Кабинет МРТ будет работать в двухсменном режиме.

В организациях здравоохранения Гродненской области 7 магнитно-резонансных томографов. Новый аппарат МРТ Волковысской ЦРБ стал 8-м в регионе.

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