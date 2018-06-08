В Воложине выбирают лучших лесорубов. Худшим - в подарок ржавая пила

Сегодня же определяют самых профессиональных лесорубов Минской области. В Воложине на соревнованиях вальщиков леса 20 команд со всех лесничеств региона валят деревья на скорость и точность срезания. Лучший лесоруб представит Минскую область на республиканских соревнованиях.