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В Воложине выбирают лучших лесорубов. Худшим - в подарок ржавая пила

Сегодня же определяют самых профессиональных лесорубов Минской области. В Воложине на соревнованиях вальщиков леса 20 команд со всех лесничеств региона валят деревья на скорость и точность срезания. Лучший лесоруб представит Минскую область на республиканских соревнованиях.

А вот команда лесорубов с наименьшим количеством баллов получит в подарок ржавую пилу. И обязанность - организовать соревнования следующего году в своем районе.

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